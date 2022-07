Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii lui Bayern inca țin de Robert Lewandowski (33 de ani), dar, daca in cele din urma il vor vinde Barcelonei, in niciun caz sub 50 de milioane de euro. Și vor toți banii odata, pentru a evita posibile complicații, din cauza datoriilor mari ale catalanilor. Barcelona nu renunța la achiziționarea…

- FC Barcelona pregateste o oferta de 50 de milioane de euro pentru transferul atacantului polonez Robert Lewandowski de la campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, informeaza presa spaniola. Cu parghiile financiare recent aprobate, conducatorii clubului catalan au deja instrumentele necesare in…

- Campioana Germaniei, Bayern Munchen, va face a treia oferta, in valoare de 40 de milioane de euro, dintre care 5 milioane de euro bonusuri, pentru Sadio Mane, atacantul lui Liverpool, a dezvaluit ziarul Bild, citat de DPA si Agerpres . Potrivit cotidianului german, fotbalistul senegalez a acceptat termenii…

- Manchester United este pregatita sa intre in cursa pentru semnatura atacantului Robert Lewandowski (33 de ani), in cazul in care transferul acestuia la Barcelona nu se va materializa. Robert Lewandowski și-a anunțat cu subiect și predicat intenția de a plecat de la Bayern Munchen inca din aceasta vara.…

- Uli Hoeness, membru in conducerea lui Bayern Munchen, s-a aratat uimit de oferta Barcelonei pentru Robert Lewandowski susținand ca formația catalana este in pragul falimentului din cauza datoriilor.

- Robert Lewandowski (33 de ani) este aproape de plecarea de la Bayern, iar destinația atacantului polonez pare a fi Barcelona, echipa cu care ar fi ajuns la un acord. Dupa ce presa din Polonia a anunțat ca atacantul a ajuns la un acord cu Barcelona pentru urmatorii 3 ani, Bayern a reacționat, prin directorul…