Autoritatea Electorala Permaneta (AEP), care gestioneaza sistemul IT Registrul Electoral cu datele a aproape 19 milioane de romani cu drept de vot, dar și registre cu secții de votare și datele a peste 100.000 de experți și operatori, iși menține decizia de a nu-și migra aceste siteme IT in viitorul cloud guvernamental, gestionat IT de STS și aparat cibernetic de SRI. Președintele AEP spune pentru HotNews.ro ca exista riscul ca aceste baze de date sa fie interogate fara acordul cetațenilor.