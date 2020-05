Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala de metrou din cartierul Drumul Taberei va fi inaugurata pana la sfarșitul verii, dau asigurari responsabilii de proiect din cadrul Metrorex care nu mai garanteaza, totuși, ca va fi respectat termenul asumat la inceputul anului și anume 30 iunie 2020. Pe șantier lucrarile au fost puțin…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca institutia pe care o conduce este pregatita sa ia masurile care se impun, incepand cu data de 15 mai, dupa expirarea starii de urgenta. Totodata, Bode a dat asigurari ca timpii de asteptare la metroul bucurestean vor varia intre 3 si 7 minute."Maine,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a anunțat ca lucrarile la Magistrala M5-Drumul Taberei-Eroilor sunt in linie dreapta și incepand cu data de 30 iunie, calatorii vor putea folosi metroul pe aceasta ruta.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a anunțat ca lucrarile la Magistrala M5-Drumul Taberei-Eroilor sunt in linie dreapta și incepand cu data de 30 iunie, calatorii vor putea folosi metroul pe aceasta ruta.

- Lucrarile la Magistrala de metrou M5 - Drumul Taberei - Eroilor au intrat in linie dreapta, iar termenul de 30 iunie ramane un termen asumat pentru punerea in circulatie cu calatori a acestei magistrale, afirma ministrul Transporturilor, Lucian Bode, informeaza Agerpres.

- Testele dinamice pe Magistrala de metrou M5 vor incepe undeva la sfarsitul lunii mai, iar la finele lui iunie metroul din Drumul Taberei trebuie sa circule cu calatori, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode potrivit...

- Bucureștenii sunt dependenți de mijloacele de transport in comun pentru a ajunge la serviciu, la cumparaturi sau in alte zone unde au nevoie. Iar cei mai mulți dintre ei folosesc metroul. In aceasta perioada, in plina pandemie de coronavirus, dar și cu mai multe Ordonanțe militare date pentru limitarea…

- Totodata, potrivit raportului elaborat de Corpul de control al primului-ministru (CCPM), in urma controlului derulat la Metrorex, care a vizat perioada 1 ianuarie 2011 – 31 august 2018, prin incheierea, in anul 2013, a unui act aditional, s-a convenit efectuarea unor lucrari suplimentare in valoare…