500 de zile de razboi (mimi-razboi, mai degraba) și ambele parți in continuare sunt prinse in același paradox al conflictului – cand una cucerește o ulița intr-un sat, cat alta revendica glorioasa victorie asupra unui coteț de pasari. In ritmul actual de lupta, capata o alta valoare și declarația lui Jens Stoltenberg, secretarul general al […]