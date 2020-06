Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de infecții corona confirmate la abatorul firmei Tonnies din Rheda-Wiedenbruck, Germania, a ajuns la 1.331 de cazuri, a informat postul de televiziune ARD. Anunțul a fost facut de autortațile sanitare din districtul Gutersloh.Testele efectuate la cea mai mare fabrica de procesare a carnii din…

- Sute de angajati din centrala concernului Tonnies au fost testati pozitiv cu Covid-19. In abatorul miliardarului Clemens Tonnies, proprietar si al clubului de fotbal Schalke 04, lucreaza circa 3500 de subcontractori.

- Un roman a murit in Germania unde lucra la un abator. Nu este clar daca suferea de Covid 19. Decesul a fost anunțat de Ministerul roman de Externe. Angajatorul se va ocupa de formalitațile de repatriere, cu sprijinul Consulatului General al Romaniei la Stuttgart.

- Prof. Dr. Olga Simionescu explica de ce in Romania infectia cu noul COVID-19 a fost mai putin agresiva decat in tarile din Vest. O teorie este ca estul Europei este vaccinat BCG, dar și ca avem un serotip bland. Dintre toate tarile lovite de COVID, Romania pare una dintre cele mai norocoase. Boala nu…

- De ce Romania raporteaza decese COVID la persoane care ar fi murit oricum din alte cauze. Explicațiile ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca autoritatile de la Bucuresti au decis sa treaca infectia cu coronavirus drept cauza a mortii si in cazul pacientilor care…

- Peste 300 de muncitori romani se pregatesc sa plece la munca in Hamburg (Germania) cu doua avioane care vor decola de pe Aeroportul International din Sibiu (AIS), dupa ce alti aproape 3.300 de sezonieri au plecat, in ultima luna, cu companii aeriene...

- O persoana infectata cu noul coronavirus din cinci nu prezinta vreun simptom al bolii COVID-19, conform concluziilor unui studiu realizat intr-unul dintre principalele focare ale pandemiei din Germania si dat publicitatii luni, transmite AFP. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Bonn a desfasurat…

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), pina la data de 1 mai curent, in afara R. Moldova au decedat 6 persoane, cetațeni moldoveni, fiind confirmați cu COVID-19, scrie ZdG.md. Dintre aceștia, o persoana in Spania, doua in Germania și trei persoane in Italia. MAEIE precizeaza…