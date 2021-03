Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Șona se afla practic, in acest moment, in pericolul de a fi carantinata, din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 care au fost confirmate in ultimele 14 zile, mai ales in localitatea Biia. Potrivit datelor transmise de DSP Alba, comuna are o incidența de 10,30/1000 de locuitori, adica 45…

- Intreaga Europa iși incepe fiecare an nou vibrand in acordurile superbe ale creațiilor familiei Strauss. Concertul de la Viena este transmis live in dimineața zilei de 1 ianuarie, prin intermediul Euroviziunii (pe unde radio și tv), dintr-una dintre cele mai elegante și mai performante acustic sali…

- Calugarii dintr-un templu de la periferia orasului Bangkok organizeaza un ritual zilnic unde oamenii se intind in sicrie, cu un cearceaf tras deasupra lor si flori in mana. Ritualul se doreste a fi unul de alungare a stresului.

- O femeie de 85 de ani, despre care familia a crezut ca a murit din cauza coronavirusului, a luat pe toata lumea prin surprindere cand s-a intors la azilul in care locuiește la 9 zile dupa ce a fost inmormantata.

- Iesenii superstitiosi au respectat traditia si au avut grija ca in noaptea dintre ani sa aiba vasc in casa. De Anul Nou vascul trebuie atarnat de usa sau de fereastra, ca sa aduca bunastare in casa.

- Traditia straveche a copiilor care merg din casa in casa cantand colinde de Craciun a fost abandonata anul acesta in Grecia din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Autoritatile din domeniul protectiei civile din Grecia au anuntat interdictia, reducand la tacere, pentru prima…