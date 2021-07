De ce răcim în mijlocul verii? Oricat de ciudat ar parea, unii sufera de raceala in sezonul estival. Vremea poate fi frumoasa și temperaturile sunt ridicate, dar uneori este foarte posibil sa prinzi o raceala, in mijlocul verii. Fenomenul este neobișnuit, și asta din motive evident diferite de sindromul nasului congestionat. Raceala obișnuita vs. rinita sezoniera... The post De ce racim in mijlocul verii? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romanii care și-au programat concediile in luna august. Cum va fi vremea in luna august și ce temperaturi anunța ANM? Luna august incepe de duminica, iar potrivit ANM, in saptamana 2 august- 8 august, temperaturile se vor situa in jurul celor normale pentru luna august, chiar ușor…

- Canicula din ultima saptamana a afectat grav mai multe localitați din sudul țarii, iar in multe zone rețelele de alimentare cu apa au secat. Intr-un sat din Mehedinți, apa curge la robinet din doua in doua zile, așa ca localnicii depind de apa adusa cu cisternele de pompieri.

- Imagini de iarna facute in mijlocul verii Autostrada Transilvania, pe tronsonul Turda – Gilau. O parte a drumului a fost acoperit de gheața, in urma unei ploi torențiale amestecata cu grindina care a lovit zona. In județul Cluj in ultimele zile au fost emise mai multe avertizari Cod Roșu și Portocaliu…

- Situație neașteptata in Romania. Deși este mijlocul verii, temperaturile sunt mult mai scazute. Pe Transfagarașan, drumarii se lupta cu nametii mai ceva ca in mijlocul iernii. Stratul de zapada este de 7-8 metri și in prezent inca ninge consistent.

- Vremea va fi racoroasa, chiar rece in nord-estul si centrul tarii, precum si in zonele montane, unde cerul va fi mai mult noros si va ploua, mai ales sub forma de averse, trecator insotite de descarcari electrice. In restul teritoriului, in special dupa-amiaza si seara, vor fi innorari temporar accentuate…

- ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Iata ce temperaturi și precipitații vor fi in țara noastra in luna iunie. Vremea in saptamana 31.05.2021 – 07.06.2021 Temperaturile medii ale aerului anunțate o sa fie mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg…

- Saptamana aceasta temperaturile vor fi calde, apropiate de normalul perioadei, apoi de va raci treptat, pentru ca, odata cu debutul lunii iunie sa avem temperaturi de vara, spun meteorologii in prognoza pentru urmatoarele doua saptamani.

- Vor fi in continuare zile mai calde și alte perioade mai reci, in aceasta saptamana. Insa de la inceputul lunii iunie vom avea temperaturi de vara. Vor fi insa furtuni și va ploua și la inceputul lunii iunie. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua…