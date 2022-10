Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- NATO isi va spori ajutorul pentru Ucraina drept raspuns la referendumurile false pe care Rusia le deruleaza in teritoriile ocupate din tara vecina, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.El a facut aceste declaratii in contextul in care Moscova a declansat…

- NATO isi va spori ajutorul pentru Ucraina drept raspuns la referendumurile false pe care Rusia le deruleaza in teritoriile ocupate din tara vecina, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.El a facut aceste declaratii in contextul in care Moscova a declansat…

- NATO isi va spori ajutorul pentru Ucraina drept raspuns la referendumurile false pe care Rusia le deruleaza in teritoriile ocupate din tara vecina, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.

- Rusia are agenți in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informații Moscovei și permit Rusiei sa anticipeze mișcarile ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul președintelui Volodimir Zelenski in parlamentul ucrainean, citat de Reuters, relateaza Mediafax. Fii la…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni ca forțele ucrainene au recucerit 6.000 de kilometri patrați de teren in estul și sudul țarii de la inceputul lunii, in timp ce a facut apel la o mai mare presiune internaționala pentru izolarea Rusiei, relateaza CNN . Potrivit analiștilor, cei 6.000 de…

- Volodimir Zelenski: Un accident nuclear a fost evitat la limita Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: https://www.facebook.com/zelenskiy.official Un accident nuclear a fost evitat la limita, a avertizat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- UE mai pregatește niște sancțiuni pentru Rusia. Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters,…