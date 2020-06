De ce pungile biodegradabile sunt viitorul si ce inseamna, de fapt, o punga biodegradabila? Istoria pungilor biodegradabile este una simpla, dar esentiala. Incepand cu anul 2019 a fost interzisa comercializarea pungilor de plastic, deoarece poluarea mediului a luat o amploare ingrijoratoare. Astfel, a trebuit redus consumul de plastic si a inceput calatoria noastra spre o lume mai curata si mai responsabila.



Pungile biodegradabile de la Pungescu sunt realizate din amidon de porumb. Asadar, atunci cand se descompun, elementele eliminate in mediul inconjurator nu il ataca, ci chiar il ajuta, fertilizand solul. Folosim cele mai inovatoare tehnologii si nu facem rabat la calitate,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

