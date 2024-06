Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția PSD-PNL analizeaza mai multe scenarii privind taxele de anul viitor, iar unul dintre acestea prevede majorarea cotei generale de TVA de la 19% la 21%, au declarat, pentru Libertatea, surse care au cunoștința de discuții. Alte scenarii includ majorarea cotei unice sau introducerea unui nou nivel…

- Cererea de plata numarul 3 a fost depusa pe 15 decembrie 2023 si, conform regulamentului Mecanismului de Redresare si Rezilienta, ar fi trebuit evaluata de catre oficialii de la Bruxelles in termen de doua luni, mai arata comunicatul de presa al USR. Evaluarea a fost prelungita initial cu o luna, la…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre reforma fiscala pe care o va prezenta curand. Premierul a spus ca totul este trecut in Planul Național de Redresare și Reziliența. Marcel Ciolacu a vorbit despre deduceri fiscale pentru familiile cu doi copii! Reforma fiscala anunțata de premier este trecuta in PNRR și…

- Romania are niste angajamente pentru 2025 si in Planul National de Redresare si Rezilienta scrie ca ponderea veniturilor fiscale in PIB trebuie sa creasca cu 2,5 puncte procentuale fata de 2019, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos."S-a creat in spatiul public o adevarata tragedie,…

- Romania are niste angajamente pentru 2025 si in Planul National de Redresare si Rezilienta scrie ca ponderea veniturilor fiscale in PIB trebuie sa creasca cu 2,5 puncte procentuale fata de 2019, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „S-a creat in spatiul public o adevarata tragedie,…

- „Voi avea o discutie aplicata cu cei de la Comisia Europeana pentru ca nu sunt de acord cu o noua scadere a pragului la microintreprinderi. Vom negocia asa cum am facut-o si anul trecut cu deficitul. Acel jalon din PNRR pus de USR si Citu este un cosmar”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri la DC News.…

- Premierul Marcel Cioacu a declarat, marți, ca Romania a consumat pana acum circa 20% din transele 1 si 2 din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar cu privire la transa a treia a afirmat ca Guvernul asteapta ultimul raport, dupa vizita oficialului european pentru PNRR, Celine Gauer.