Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii asociatiei 2Celsius recomanda interzicerea inmatricularii vehiculelor cu norma Euro intre non-Euro si Euro 4 cat mai curand posibil si introducerea unui regim fiscal pentru cele mai poluante masini de pe drum, in urma analizei programelor Rabla si Rabla Plus,

- Programele prin care se pot cere bani de la stat pentru cumpararea de mașini noi, Rabla Clasic și Rabla Plus, au o noua sesiune de inscrieri, pana la finalul lunii ianuarie 2023, dupa cum a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Pentru acest an, regulile celor doua programe Rabla au suferit…

- Sesiunea de depunere a dosarelor in cadrul programelor „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” a fost prelungita pana pe data de 31 ianuarie 2023, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Pana la finele lunii ianuarie 2023 pot depune dosare de finantare in cele doua programe persoane fizice, persoane…

- Sesiunea de depunere a dosarelor in cadrul programelor ‘Rabla Clasic’ si ‘Rabla Plus’ a fost prelungita pana pe data de 31 ianuarie 2023, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Astfel, pana la finele lunii ianuarie 2023 pot depune dosare de finantare in cele doua programe persoane fizice,…

- Sesiunea de depunere a dosarelor in cadrul programelor „Rabla Clasic” si „Rabla Plus” a fost prelungita pana pe data de 31 ianuarie 2023, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

- Noi liste cu dosare aprobate in cadrul programelor "Casa Verde Fotovoltaice", "Rabla Clasic", "Rabla Plus" si "Iluminat Public" au fost aprobate de Administratia Fondului pentru Mediu, in cadrul sedintei Comitetului de Avizare de astazi. Potrivit unui comunicat de presa, in Programul "Casa Verde Fotovoltaice"…

- AFM anunța ca ultima sesiune pentru programele Rabla și Rabla plus va incepe pe 30 septembrie Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca ultima sesiune de inscriere in cadrul programelor „Rabla” si „Rabla Plus” pentru persoanele fizice, persoanele juridice si institutii publice va incepe pe…

- Programele ”Rabla” și ”Rabla Plus” 2022: Ultima sesiune de inscriere, din 30 septembrie. Care este bugetul Programele ”Rabla” și ”Rabla Plus” 2022: Ultima sesiune de inscriere, din 30 septembrie. Care este bugetul Ultima sesiune de inscriere in cadrul programelor ”Rabla” si ”Rabla Plus” pentru persoanele…