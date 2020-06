Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care urmeaza sa dea examenul de bacalaureat și care au probleme de sanatate la prima sesiune vor putea susține aceasta testare intr-o sesiune speciala, a spus, luni seara, premierul Ludovic...

- De multe ori ne punem intrebarea de ce ni se zbate ochiul și ce semnificație are acest lucru. Ei bine, deși vorbele din popor spun altceva, cele medicale vin cu un raspuns concret pentru toata lumea. Ce inseamna cind ți se zbate ochiul? Deși multa lume se sperie cind li se zbat ochii, specialiștii vin…

- Probleme mari in China. Un epidemiolog chinez de top a anunțat ce va urma. Potrivit acestuia, este posibil ca un al doilea val de infectii cu COVID-19 sa loveasca din nou. Dr. Zhong Nanshan, consilierul medical principal al guvernului chinez, a confirmat intr-un interviu acordat pentru CNN, sambata,…

- Robert Cazanciuc a ajuns in urma cu putin timp la sediul PSD dupa ce a aflat ca lui Marcel Ciolacu i s-a facut rau in timpul conferintei. Senatorul PSD a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca presedintele...

- Mai are puțin și naște și fosta Abramburica nu are stare și face toate pregatirile pentru venirea pe lume a fetiței ei și a lui Radu Dragomir, soțul ei. Dana Rogoz le-a povestit fanilor de pe internet ca i-a amenajat micuței camera și a cumparat ce mai aveau nevoie pentru camera. “Mai sunt doar cateva...…

- "Si ai plecat, mamaie... In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta... Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar. Ti-ai fi dorit o…

- Cei doi au o familie frumoasa, doi copii perfecți și o casa ca in povești. Iar in casa lor Catalina Grama Jojo și Paul Ipate au și o pisica, pe care o iubesc foarte mult. Iar cand Alba, pentru ca așa o cheama, a avut probleme de sanatate, aceștia au dus-o la medic pentru a... Read More Post-ul Ce probleme…

- Indragita actrița și vedeta de televiziune de pregatește de naștere in plina pandemie și iși pune tot felul de intrebari. Pe care Dana Rogoz le-a scris pe blogul personal, sub forma unei scrisori trimise fiicei ei ce trebuie sa se nasca in curand. Dana Rogoz (34 de ani) are destula treaba in aceasta…