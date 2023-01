Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry acuza presa ca i-a scos cuvintele din context in momentul in care a vorbit despre serviciul pe care l-a efectuat in Afganistan. Ducele de Suxess a respins categoric ca s-ar fi laudat cu uciderea a 25 de luptatori talibani in timpul serviciului din Afganistan și numește afirmația o „minciuna…

- Talibanii au reacționat dupa ce Prințul Harry a dezvaluit in volumul sau de memorii ca a ucis 25 de oameni atunci cand era pilot de elicopter in Afganistan. „Suntem inca aici, conducand, dar el a fugit la palatul bunicii” scrie Daily Mail.

- Prințul Harry i-a infuriat pe talibani cu marturisirea din cartea sa ca a ucis in Afganistan. Un lider taliban i-a transmis ca militanții pe care i-a omorat „nu erau piese de șah, au fost oameni”. Mai mult decat atat, il considera un "mare ratat".

- Prințul Harry povestește, in cartea sa proaspat lansata, ca a ucis 25 de talibani cat timp a stat in Afganistan și a fost pilot de elicopter. a trebuia sa isi considere tintele „ca niste piese de sah”, asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra unor oameni,…

- Harry a povestit, in cartea sa de memorii, ca a invatat in cadrul antrenamentului sau militar cum sa isi ucida inamicii si ca acest lucru facea parte din munca lui, iar, datorita echipamentului video, a putut numara exact numarul de talibani pe care i-a ucis in timp ce servea in armata britanica in…

- Printul Harry a dezvaluit in volumul sau de memorii ca a ucis 25 de „talibani” atunci cand era angajat ca pilot de elicopter pe frontul din Afganistan si ca trebuia sa isi considere tintele „ca niste piese de sah”, asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra…

- Harry a mai spus ca trebuia sa isi considere tintele "ca niste piese de sah", asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra unor oameni, a raportat joi cotidianul britanic The Telegraph, citat de AFP.Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a petrecut 10…

- Activiste afgane acuza ca suspendarea dreptului la angajare pentru femeile care lucreaza in organizatiile neguvernamentale (ONG) nationale si internationale impusa sambata de guvernul taliban anuleaza una dintre cele mai importante surse de venit pentru cele mai vulnerabile femei din Afganistan,…