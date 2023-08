Stiri pe aceeasi tema

- Exista o categorie de angajati in Romania care nu trebuie sa-si faca griji in privinta locului de munca. Practic, este garantat pana la pensie, iar in unele cazuri chiar si dincolo de pensie. Acesti oameni pot sta si 1 an acasa, in concediu, apoi sa revina la serviciu ca si cum nimic nu s-ar fi […]…

- Foarte multe femei se intreaba ce pot face pentru a obține silueta mult visata. O parte dintre femei apeleaza la caile mai rapide prin care pot obține corpul mult visat. In lupta pentru kilogramele in plus, acestea opteaza pentru diverse diete. O buna parte dintre diete au la baza consumul de fructe.…

- Accident tragic chiar in apropierea „punctului zero” al Timisoarei. Un tanar de doar 21 de ani a pierdut controlul motocicletei si s-a izbit violent de un vehicul parcat langa Rectoratul Politehnicii. In ciuda manevrelor de resuscitare aplicate la fata locului viata acestuia nu a putut fi salvata. La…

- Bia Khalifa a surprins pe toata, dupa ce a aparut pe rețelele de socializare cu ochii plini de lacrimi. Vedeta a explicat de ce a ajuns in asemenea stadiu și ce se intampla in aceste clipe cu viața ei.

- Kate Middleton, din nou in atenția tuturor! Soția Prințului William a participat la incoronarea scoțiana a regelui Charles, unde un detaliu interesant a dat de gandit. Sa fie, oare, un semn din partea regretatei Diana? S-a vazut totul in imagini! Kate Middleton, protejata Prințesei Diana? Kate Middleton…

- Folia de aluminiu este un element util pe care il gasim in bucataria oricarei gospodine. Insa, puțini știu ce atribuiri secrete are folia de aluminiu. Acest truc iți va schimba viața și nu ți-ai fi imaginat niciodata ca l-ai putea pune in practica. Folia de aluminiu, sperietoare de… pasari Iernile…

- Cum s-a afișat nepoata Prințesei Diana la un eveniment in Anglia Frumusețea și rafinamentul sunt moșteniri de familie, fara doar și poate. O demonstreaza din plin Lady Eliza Spencer, una dintre nepoatele regretatei Prințesa Diana. Tanara are 30 de ani și reușește sa atraga toate privirile la fiecare…

- Shakira a vorbit despre momentul in care a aflat ca Gerard Pique o inșela. Tot in aceeași perioada, tatal artistei era internat in spital. Ce a dezvaluit celebra cantareața despre problemele pe care le-a avut.