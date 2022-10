De ce prima ta mașină electrică ar putea fi “Made in China” Nu este de mirare: China a depașit recent Germania ca al doilea mare exportator auto din lume. Iar cererea este condusa de Europa, locul de naștere al automobilului, unde o criza a lanțului de aprovizionare, criza energetica și razboiul din Ucraina continua sa afecteze producatorii. Exporturile din China au crescut cu peste 50% in primele […] The post De ce prima ta mașina electrica ar putea fi “Made in China” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

