Stiri pe aceeasi tema

- Aducerea printului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen in Romania si proclamarea sa, de catre Parlamentul roman, la 10/22 mai 1866, principe constitutional sub numele de Carol I, a marcat inceperea unei etape de mari progrese pentru Romania in plan demografic, economic, social, administrativ, politic…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, i-a transmis, marți, premierului desemnat, Dacian Cioloș, ca Partidul Social Democrat nu este „a doua opțiune” și a precizat ca nu iși dorește pentru Romania un nou „Guvern Zero”.„Il anunt pe domnul Dacian Ciolos ca PSD nu este a doua optiune. Este cel mai mare partid…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull-Honda), plecat din pole position, a terminat invingator in fata propriului public in Marele Premiu al Olandei la Formula 1, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, ce a avut loc duminica pe circuitul de la Zandvoort, el fiind urmat pe podium de pilotii

- Limba romana ne unește, ne vorbește despre trecutul și istoria noastra pentru afirmare naționala, transmite președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, lider al PNL, arata Mediafax. „Marcam astazi Ziua Limbii Romane, sarbatoarea romanilor de pretutindeni, care ne evoca permanent legatura…

- Muzeul se afla în Cluj-Napoca, pe strada Virgil Fulicea, numarul 3, iar tema muzeului pornește de la o arhiva de familie, dar în același timp reprezinta o comunitate, un oraș și experiențe umane fundamentale. Reprezentarea acestor valori se realizeaza printr-o…

- La intersecția strazilor Columna și Mihai Viteazul se afla locul unde se deapana istoria transportului care a circulat pe strazile Chișinaului. O cladire cu trei etaje, ornata cu caramida, construita in anii 1913-1916, dezvaluie in detalii istoria transportului public electric. Aceasta a fost construita…

- In zilele noastre, automobilul este un bun indispensabil pentru funcționarea normala a societații, astfel ca este folosit pentru transportul public, personal și utilitar. Fara ajutorul automobilului, societatea nu ar fi ajuns la nivelul de dezvoltare pe care il are astazi, iar inca de la inventare,…

- Enes Sali a intrat azi in top 10 cei mai tineri debutanți din istoria Ligii 1, pe locul 8, la varsta de 15 ani, 5 luni, 17 zile. Totul despre Farul - Sepsi 1-0, AICI! Sali l-a inlocuit in minutul 81 pe Alexi Pitu, in meciul cu Sepsi, caștigat cu 1-0. Fotbalistul nascut la Toronto, in Canada, este cel…