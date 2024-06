Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare, PSD și PNL, se vor intalni, astazi, 19 iunie, intr-o ședința de coaliție in care sa decida data in care se vor desfașura alegerile pentru funcția de președinte al Romaniei, a anunțat, in fața ziariștilor, Nicolae Ciuca, președintele PNL și al Senatului.…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca viitorul prezidențiabil PNL va caștiga alegerile, chiar și in cazul in care liberalii nu merg cu candidatura comuna cu PSD. „Candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale. Se va pune in spatele lui intreaga dreapta romaneasca, in cazul in care…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat joi seara, la Antena3 CNN, intrebat daca mai rezista coaliția sau se rupe in cazul in care și el, și Marcel Ciolacu vor candida separat la alegerile prezidențiale, ca este nevoie in continuare de stabilitate.

- Deși mai sunt luni bune pana la scrutinul pentru prima funcție in stat, intre timp apropiindu-se tot mai mult alegerile locale și europarlamentare, liderul PNL a facut referire, raspunzand unei intrebari intr-o emisiune TV, la alegerile prezidențiale. Totul, in contextul in care au tot aparut rezultate…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat marti, 7 mai, ca alegerile prezidentiale raman batute in cuie pentru 15 si 29 septembrie, asa cum s-a stabilit in coalitie. Afirmațiile au venit dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, care nu participa la ședințele coaliției, a transmis…

- In Baia Mare, duminica, 21 aprilie 2024, Sala Sporturilor „Lascar Pana” va fi martora unui eveniment politic de amploare – lansarea candidaților PNL Maramureș pentru alegerile locale din acest an. Ora 14:00 va marca inceputul unei serii de discursuri, promisiuni și angajamente din partea liderilor și…

- Vorbim de alegerile locale, aici existand tensiuni uriase ce pornesc de la migratia primarilor, care continua si acum, desi au fost transmise semnale din partea liderilor Coalitiei, in special din partea liberalilor, care nu spus ca nu si-ar mai dori sa continue acest fenomen. Coaliția, la aceeași masa,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca discutiile despre candidatii la alegerile prezidentiale vor avea loc, intre PNL si PSD, dupa alegerile din data de 9 iunie. Ciuca admite ca, daca cele doua mari partide vor avea candidati separati, „se poate intampla” ca unul dintre candidatii PSD sau PNL sa…