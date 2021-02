Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a fost supusa unui „tir” de interpelari din partea europarlamentarilor. Totul s-a extins pe mai multe ore. Subiectul interpelarilor l-a constituit strategia de vaccinare a Comisiei, iar intrebarile au vizat, in principal, distributia lenta a vaccinului si planul de control al exporturilor, care a cauzat consternare in Marea Britanie si Irlanda, potrivit Reuters. Von der Leyen a fost interpelata marti seara, in intalniri cu trei grupuri ale Parlamentului European si cu inca unul, miercuri dimineata. Sophie in ‘t Veld, europarlamentar liberal olandez,…