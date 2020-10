De ce politicienii moldoveni dezbină societatea – expert CHIȘINAU, 11 oct – Sputnik. Cei mai mulți dintre politicienii moldoveni au incercat intotdeauna sa dezbine societatea, deoarece facand acest lucru iși pot ințelege mai exact sectorul lor de electorat, cetațenii potențial dispuși sa le dea votul, și adaptandu-și astfel programul electoral la așteptarile acestui grup de oameni. Declarații in acest sens a facut in studioul Sputnik Moldova politologul Ian Lisnevschi. ”Pe parcursul a 30 de ani, in Moldova societatea a fost divizata pe criteriu geopolitic. Multe partide din țara noastra, care nu au dispus de suficiente resurse financiare și umane,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

