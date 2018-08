De ce poartă Meghan Markle pantofi cu două numere mai mari? Nu, n-ați vazut greșit, Ducesa de Sussex iși clampanește pantofii supradimensionați aproape oriunde are drum de facut. Și acest obicei ciudat, de-a purta incalțari mai mari decat marimea ei, il pastreaza inca de pe vremea cand iși facea veacul prin Hollywood. Iata de ce! OK, are niște piciorușe delicate și subțiri, de ți-e frica sa nu se rupa cand pașește pe niște tocuri inalte și fragile și ele! Pana acum, niciun incident de acest fel n-a fost totuși raportat, Meghan deține perfect arta de a-și menține echilibrul, indiferent de situație. Și asta deoarece apeleaza la incalțari bine facute de case… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

