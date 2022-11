De ce pleacă sportivii care aduc medalii pentru Câmpina? Ce face administrația locală? In ultimii ani, la nivelul municipiului Campina a aparut un fenomen pe cat de straniu, pe atat de simplu și, totuși, greu de ințeles, avand in vederea pasivitatea administrației locale. Este vorba de plecarea celor mai titrați sportivi ai Campinei, cel puțin la atletism și natație, care ani la rand au adus medalii pentru Campina, dar cand au avut nevoie de sprijin, Campina le-a intors spatele, iar acum acești sportivi au fost nevoiți sa ajunga sa reprezinte cluburi din alte orașe... Și nimeni din sfera administrației nu pare a avea nimic de zis... Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

