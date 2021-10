Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi a anunțat ca pleaca de la echipa naționala, deoarece este afectat de criticile aduse cand echipa mergea prost.Mirel Radoi susține ca vrea sa lucreze zi de zi la o echipa, acesta fiind motivul prezentat presei pentru decizia radicala luata.Antrenorul nu a spus și ca este afectat de criticile…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, la conferinta de presa de dupa meciul cu Armenia, incheiat cu victoria tricolorilor, scor 1-0, ca meciurile cu Islanda si Liechtenstein, ultimele din Grupa J de calificare la Campionatul Mondial din 2022, vor fi si ultimele pentru…

- Aseara, pe noul stadion din Ghencea, Romania a intalnit in meciul retur Armenia. Meciul s-a disputat in grupa J preliminara pentru calificarea la Campioantele Mondiale din Qatar de anul viitor. Cu o mentalitate vizibil schimbata, elevii lui Mirel Radoi au dominat aproape intreg jocul, iar finalul meciului…

- Laurențiu Reghecampf il odihnește pe Jovan Markovic in meciul CS Universitatea Craiova - Sepsi. Atacantul revenit de la naționala e doar rezerva in partida din aceasta seara. Criticat aspru pentru pretațiile avute in meciurile echipei naționale, Jovan Markovic e protejat de Laurențiu Reghecampf. Antrenorul…

- Nicolae Dica (41 de ani), antrenorul secund al echipei naționale a Romaniei, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Lovitura pentru echipa naționala a Romaniei inainte de meciurile din septembrie din preliminariile pentru Cupa Mondiala. Nicolae Dica, „secundul” selecționerului Mirel Radoi, a intrat in…

- Timisoreanul Marius Marin, fost jucator la Politehnica, este unul dintre jucatorii pe care se va baza pentru prima data selectionerul Mirel Radoi. The post Timișorean, debutant la naționala appeared first on Renasterea banateana .

- Tricolorii nu au reușit miercuri sa invinga naționala din Noua Zeelanda, terminand la egalitate 0-0, și a ratat astfel calificarea in sferturile de finala ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo, relateaza GSP . Fiind obligat sa caștige pentru avansa in faza sferturilor in Japonia. antrenorul Mirel Radoi…

- Naționala U23 condusa de Mirel Radoi a suferit o infrangere categorica in al doilea meci de la Jocurile Olimpice. Tricolorii au pierdut cu 0-4 in fața Coreei de Sud, dupa ce au evoluat 45 de minute cu un om in minus. Miercuri, la Sapporo, Romania va intalni intr-un meci decisiv selecționata Noii Zeelande.…