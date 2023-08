De ce pleaca minorii de acasa si cum prevenim asta? Infractiuni la viata sexuala, trafic de personae si siguranta pe strada!

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 281 din 24 august 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 23 august 2023 Importanta preventiei in a fi in siguranta In ziua de 23 august a.c., politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au organizat activitati informative in Parcul Crang.In…

- La data de 22 august 2023, in jurul orei 17.50, doi politisti din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane Biroul de Politie Autostrada A3 Turda Bors, care se aflau in timpul liber si tocmai iesisera de la un curs sustinut la Scoala de Politie "Septimiu Muresan", au observat in trafic, pe strada…

- Grija la balaceala, atrag atenția cei de la ISU Hunedoara. Avand in vedere ca sezonul scaldatului a inceput odata cu vacanța de vara, copiii și nu numai, sunt gata de sarituri in apa și multa distracție. Salvatorii hunedoreni aduc in atenție o serie de indicații și recomandari de care trebuie sa ținem…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații și Biroului Siguranța Școlara au desfasurat o activitate de tip outdoor cu preșcolari și școlari din municipiul Buzau in cadrul proiectului „Școala din parc”.

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații și Biroului Siguranța Școlara au desfasurat activitați preventiv-informative in aer liber, cu preșcolarii din municipiul Buzau participanți la „Ludoteca din Gradina”, proiect inițiat de Biblioteca Județeana „Vasile Voiculescu”…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi cu alcoolemie și cu permisul suspendat, prinși la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Alba Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi cu alcoolemie și cu permisul suspendat, prinși la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Alba La…

- In perioada 1-5 iunie, aproximativ 1.000 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, acțiuni speciale, dar și din cadrul structurilor de suport operativ au fost angrenați in…

- In ziua 26 mai a.c., polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații, impreuna cu polițiștii de proximitate din cadrul Secției 2 Poliție Pitești, au desfașurat activitați care se subscriu celor planificate in ,,Saptamana prevenirii criminalitații”, și au fost prezenți in zone interns…