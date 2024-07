Asigurarea RCA Soferii care au masinile inmatriculate in Bucuresti si judetul Ilfov vor plati mai mult pentru asigurarea RCA decat soferii din restul tarii, dupa publicarea noilor tarife de referinta publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF ), care pentru prima data tin cont si de localizarea geografica a asiguratului, stabilind doua zone cu doua tarife de referinta: Bucuresti/Ilfov si restul tarii. Tarifele de referinta aplicate in Bucuresti si judetul Ilfov pentru persoanele fizice sunt in medie cu 60% mai mari, dar pot fi chiar si duble fata de cele aplicate in tara, iar motivul…