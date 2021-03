Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Albu și Silviana Riciu au fost recent ținte ale unor escrocherii in mediul online. Designerul de incalțaminte și interpreta de muzica populara au povestit cum era cat pe ce sa ramana fara bani in cpnturile persoanle din cauza hackerilor. Mihai Albu a explicat ca a primit un e-mail in care a fost…

- Saptamana a inceput cu vești extrem de triste, dupa ce trupa de rock „Cargo” a anunțat in aceasta dimineața dispariția fondatorului trupei, Adi Barar. Cantarețul s-a sins din viața in aceasta dimineața, dupa ce a pierdut lupta cu Covid-19. Medicul care i-a stat alaturi in ultimele zile ale vieții a…

- Relația dintre Antonia și Alex Velea a fost una dintre cele mai discutate la momentul marelui anunț. Cum cei doi proveneau din alte casnicii, artiștii au fost aspru critcați și acuzați ca și-au ruinat unul celuilalt viața de familie.

- Bogdan Mocanu a dezvaluit pentru Antena Stars detalii despre problemele grave de sanatate cu care se confrunta. Artistul a facut un apel disperat, in care marturisește prin ce clipe grele a trecut in ultima vreme.

- Deși toate fetele intorc privirile dupa el, Bogdan Mocanu nu mai e un barbat singur! Cantarețul are o noua iubita in viața sa, iar acum are mare grija sa o rasfețe de fiecare data! Ce cadouri surpriza i-a facut!

- Acum este clar de unde a moștenit Dorian Popa energia și avantul de a face orice nebunie. ”Mamișor” a spus ”DA” unei provocari de zile mari, marca Antena Stars și a facut show in platoul emisiunii ”Showbiz Report”. Astfel, fosta concurenta a emisiunii ”Asia Express” ii face acum concurența fiului ei.

- Fetelor, l-ați pierdut! Bogdan Mocanu a confirmat noua relație! Cine este femeia care a facut-o pe Andra Voloș istorie? Artistul, mai indragostit ca niciodata! Și-a descris iubita in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!