- Directorul medical al Institutului „Matei Bals” din Capitala, medicul Adrian Marinescu, spune ca pana la finalul lunii octombrie, situația va continua sa fie grea din punctul de vedere al numarului cazurilor de COVID, al spitalizarilor și al locurilor la terapie intensiva. Ulterior, Marinescu crede…

- Plafonarea pretului la energie nu face decat sa mute problema dintr-un loc in altul, iar solutia propusa de furnizori se refera la reducerea sau anularea accizei si a taxei pe valoarea adaugata (TVA), a afirmat, joi, Laurentiu Urluescu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER),…

- Pretul gazelor pentru iarna 2022-2023 va scadea la jumatate fata de aceasta iarna, iar Guvernul nu ia in calcul o plafonare a preturilor la producatori, a afirmat, joi, Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei. „La gaze, este o conjunctura ca urmare a problemelor care insotesc cazul Nord…

- Prețul energiei va fi plafonat in lunile de iarna, asta doar daca majoritatea tarilor europene vor lua masuri similare. La TVR, premierul Florin Citu a explicat ca „o astfel de masura nu este buna pentru Romania, care este tara producatoare de energie”. In schimb, vor fi mai multe instrumente pentru…

- Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca pretul la energie va fi plafonat la un tarif mediu pe ultimele sase luni. “PSD va depune astazi sau maine un proiect de lege privind plafonarea preturilor la energie in Romania. Principiile de baza sunt urmatoarele: plafonarea pentru sase luni a pretului la o…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reactionat dupa ce Gabriela Firea a propus convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa se ia in calcul plafonarea pretului energiei electrice. Popescu sustine ca social-democrata propune o masura prin care PSD a cauzat mari probleme in domeniul energiei electrice.…

- UPDATE Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii da replica Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a cerut plafonarea prețului la energie: „PSD a dat celebra OUG 114, prin care a obligat producatorii romani de energie electrica sa vanda ieftin furnizorilor”. „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca…