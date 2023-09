De ce pisica este animalul ideal de companie

Stiri pe aceeasi tema

- In Arad și-au facut apariția animale salbatice care ataca viețuitoare. In mai toate cartierele au fost vazute vulpi și mai nou șacali.Daca pana acum nimeni nu a fost atacat in Arad, doar cateva pisici cazand prada fiarelor salbatice, de aceasta data o femeie a fost mușcata de mana incercand sa iși salveze…

- Trebuie sa recunoaștem ca fiecare animal de companie are farmecul sau, dar alegerea intre un caine și o pisica poate fi foarte grea. Ca sa te ajutam, iți spunem ca este necesar sa ții cont de stilul tau de viața și de preferințele tale personale. Astfel, vei afla daca ai nevoie de un caine energic și…

- Cainii sunt animale de companie fidele și ingrijite, insa exista un obicei ciudat al acestor patrupezii care ii poate șoca pe proprietari. Practica mancatului de iarba de catre caini poate ridica intrebari și neliniști, mai ales cand vine vorba despre motivele pentru care iși manifesta acest comportament…

- Cand sunt pisicile cele mai activeDaca aveți o pisica de companie in casa, veți observa ca iși petrec o mare parte din timpul dupa-amiezii odihnindu-se, dar ar putea exista un motiv pentru care dorm atat de mult. Pisicile sunt animale crepusculare, ceea ce inseamna ca sunt cele mai active in zori și…

- O femeie de 48 de ani a fost amendata cu 12.000 de lei, dupa ce a abandonat o pisica ranita, intr-o punga de plastic, pe o strada din municipiul Resita, judetul Caras-Severin. Animalul a fost salvat si dus la o asociatie pentru protectia animalelor.

- Creșterea unui copil cu un animal de companie poate fi o experiența incredibil de plina de satisfacții. Cand vine vorba de alegerea unui animal de companie, atat cainii, dar mai ales pisicile sunt adesea insoțitori minunați pentru copii. Nu numai ca ofera dragoste și afecțiune necondiționata, dar ofera…

- Pisicile, la fel ca și cainii, sunt cele mai comune animale de companie de pe glob. De multe ori atunci cand ne simțim singuri, pisicile sunt cele care ne alina durerea și ne vindeca de ranile sufletești. Cate vieți au pisicile? Cu siguranța ați auzit vorba aceea cum ca pisicile au șapte vieți. Ei bine,…

- Vecinii o vedeau mereu pe Anamaria in fața blocului din Berceni, atunci cand ieșea cu animalul de companie. Cei care o cunosc spun ca fata avea un cațel, care a disparut in aceeași perioada in care nimeni nu a mai dat de fetița de 12 ani.