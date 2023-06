Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 8,04 milioane de participanți la Pilonul II de pensii, valoarea activelor a depașit 103,2 miliarde de lei in primul trimestru din acest an, insa 70% dintre aceste active sunt deținute de doar 25% dintre participanți, in timp ce 20% dintre participanți au in conturi sub 1.030 de lei, arata datele…

- Ce informații trebuie sa ofere administratorii pensiilor private. Cum poți avea o pensie mai mare la Pilonul II Administratorii fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II), la care contribuie obligatoriu aproape 8 milioane de romani, sunt obligați prin lege sa puna la dispoziția participanților…

- In prezent, doar pensiile mai mici de 2.000 de lei sunt scutite de impozit. Guvernul iși doreste ca angajații sa ramana in campul muncii, astfel ca, cei care vor alege sa munceasca și la varsta de pensionare vor beneficia de „stimulente financiare”. Una dintre aceste masuri vizeaza scutirea de impozit…

- Propuneri importante referitoare la sistemul de pensii si salarii au fost prezentate in viitorul program de guvernare al Partidului National Liberal (PNL) din Cabinetul care va fi condus de Marcel Ciolacu dupa rotatia premierilor. Una dintre aceste masuri vizeaza scutirea de impozit pe venit a pensiilor…

- Pilon II de pensii are o tendința crescatoare, dupa lovitura suferita anul trecut. Aceasta se vede din sumele obținute. Toate persoanele pana in 45 de ani care sunt angajate, contribuie automat la Pilonul I și Pilonul II de pensii. In primele patru luni de la angajare, ei pot alege administratorul la…

- Pe stadionul Cluj Arena a fost demarata joi etapa finala a lucrarilor de inlocuire a gazonului și a sistemelor de irigație și degivrare, prevazute in cadrul contractului in valoare de peste 2,6 milioane de lei, a anunțat Consiliul Județean Cluj.Suprafața totala pe care se efectueaza lucrari este…

- Dupa finalizarea, in aprilie 2022, a proiectului pilot la Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu" din Ploiești, „Romania Eficienta” a continuat planul de modernizare a școlilor selectate din țara la standard de cladire cu un consum de energie aproape zero (nZEB).De aceasta data, a fost pus in opera…

- Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate plati ale activului personal net in valoare de circa 407 milioane de lei catre 23.000 de participanti sau beneficiari, arata Raportul privind evolutia pensiilor private in anul 2022, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și preluat de Agerpres.…