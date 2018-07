Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 20 in lume in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de cancer, arata un raport realizat de World Life Expectancy pe baza datelor preluate de la Organizația Mondiala a Sanatații. Situația este mult mai grava atunci .cand vine vorba de barbați, țara noastra fiind pe locul…

- Olguța Vasilescu: Pilonul II de pensii va deveni optional Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu Foto: Arhiva Pilonul II de pensii, administrate privat, va deveni optional, potrivit unei decizii a coalitiei la guvernare, a anuntat aseara ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ea a…

- Sistemul de sanatate din Romania nu este ferit de corupție, dimpotriva. Si aici se manifesta, ca in alte sisteme publice, fraudari, comisionari, supraevaluari. Direcția Naționala Anticorupție a facut public un studiu pe tema „Corupția in sistemul public de sanatate. Analiza cauzelor D.N.A. soluționate…

- La recenta sedinta a Consiliului Judetean, cea in cadrul careia s-a desfiintat a doua linie de garda pe Chirurgie, consilierul judetean Paul Purea, medic chirurg, a tinut o pledoarie despre sistemul medical romanesc care a lasat audienta masca. „Sistemul de sanatate din Romania este…

- Specialistii spun ca situatia este insa complet diferita fata de anul 2008, cand fluctuatia de personal era generata mai degraba de cresterea numarului de oportunitati de pe piata muncii pentru angajatii din banci. „Situatia nici nu se poate compara cu ce era in 2008, cand sectorul era in crestere,…