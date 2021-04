Creștinii ortodocși și cei catolici sarbatoresc de multe ori Paștele la date diferite. Cu toate ca sunt unii ani in care sarbatoarea cade in aceeași zi, de cele mai multe ori catolicii sunt primii care sarbatoresc Invierea lui Iisus și ortodocșii o fac dupa aceea. Multa lume se intreaba de ce Paștele Catolic și cel Ortodox au date diferite in condițiile in care restul sarbatorilor din an cad in aceeași zi. Este important de spus, inca de la inceput, ca, in timp ce romanii marcheaza toate celelate sarbatori din an odata cu catolicii, exista și ortodocși, exemplu fiind rușii sau sarbii, care au…