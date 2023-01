Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia da semne de scadere, dupa scumpirile record la alimente și alte bunuri de larg consum de anul trecut. Preturile unor materii prime au scazut deja la nivel internațional, dar si in tara.

- Zilele trecute informam despre faptul ca un supermarket din Cluj protejeaza pachetele de unt in capsule antifurt. Imaginea a fost publicata de un jurnalist, pe rețelele de socializare. Este vorba despre supermarket-ul Carrefour. Este doar o consecința a scumpirilor uriașe din ultima perioada. Astfel,…

- Stocurile de șampanie ale casei Moet Hennessy (parte a grupului LVMH) s-au epuizat, dupa ridicarea restrictiilor impuse in contextul pandemiei de Covid, potrivit Bloomberg. „Am epuizat stocurile pentru unele marci de top. Mai mult, exista noi vesti bune la orizont, in conditiile in care noul an ar urma…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a prezentat luni, intr-o conferința de presa, Raportul asupra inflației, in care BNR face prognoze cu privire la evoluția prețurilor.Inflația anuala va atinge un varf de 16,3% la finele anului in curs, potrivit BNR, urmand ca anul viitor…

- In Romania s-a creat iluzia ca dobanzile vor scadea, dar acestea nu au cum sa scada daca inflatia nu coboara, si vor ramane la nivelurile actuale cel putin pana cand inflatia se va apropia de 8%, a explicat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei de presa…

- Pentru trecerea protecției consumatorului de produse financiare la BNR, trebuie o lege și trebuie inființata o direcție separata, a declarat luni guvernatorul BNR Mugur Isarescu, intr-o conferința de presa. Direcția de Supraveghere actuala are alte funcții, privind sistemul bancar și deponenții,…

- Proprietarul unui supermarket din Atlanta ofera produse gratuite oamenilor care au ajuns la limita saraciei din cauza preturilor tot mai mari ale alimentelor. Cumparaturile functioneaza pe un sistem de onestitate.