Invitat in emsiunea La cina de la Digi 24, Cristian Țanțareanu a facut un pariu cu publicul telespectator. Cunoscut pentru petrecerile cu femei frumoase, omul de afaceri are o oferta de nerefuzat.

„Ai o vila gratuit daca imi gasești ca am avut vreo relație. Iți dai seama ca daca ar fi, vine aia acum cand aude și spune: eu am fost, vreau vila! Sa vina! N-o sa gaseasca! Ca-mi place mie… pun mana, dar mai prost ca mine la femei nu cred ca sta cineva!”, a declarat excentricul om de afaceri care a daramat astfel un mit despre el și femeile din jurul sau.

