Oamenii de știința știu de mult timp ca oamenii cu o dieta buna și un acces sigur la hrana tind sa creasca mai inalți și sa se maturizeze mai repede. Motivul pentru care oamenii cresc și ajung la pubertate mai devreme decat oricand poate fi explicat printr-un senzor din creier, potrivit oamenilor de știința. Inalțimea medie in Marea Britanie a crescut cu 3,9 inchi (10 cm) in timpul secolului al XX-lea și cu pana la 7,8 inci in alte țari, pe masura ce sanatatea nutriționala s-a imbunatațit. Descoperirea ar putea duce la medicamente care sa imbunatațeasca masa musculara și sa trateze creșterea intarziata,…