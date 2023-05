Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de cosmetice Farmec din Cluj-Napoca anunța o investiție de 40 milioane euro intr-o fabrica noua la Apahida, unde urmeaza sa fie mutata intreaga producție. La acest moment, cea mai mare parte a producției este realizata in fabrica situata in apropierea zonei centrale a municipiului Cluj-Napoca.…

- In ultimii ani, Romania a devenit o țara care atrage tot mai mulți investitori straini. De aceasta data, in acest articol, o sa vorbim despre o companie din China care a inaugurat deja o fabrica de mobila intr-un oraș din Romania. Iata despre ce gigant este vorba, unde a fost deschisa hala și ce salarii…

- O companie chineza va deschide o linie de productie pentru piese si componente auto intr-un parc tehnologic din comuna Bacia, in apropiere de orasul Simeria, investitia urmand sa genereze aproximativ 400 de locuri de munca, a anuntat miercuri Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara.

- Producția la fabriza de Zahar Luduș va fi reluata in septembrie pe baza materiei prime autohtone, spune Mihaela Neagu, noua patroana a unitații, care se bazeaza pe circa 3.400 ha cultivate cu sfecla de zahar contractate cu fermierii. Intre timp, cei 103 salariați care sunt angajați cu carte de munca…

- DIICOT a reținut doi romani, acuzați ca fac parte dintr-o rețea transfrontaliera care se ocupa cu producerea și vanzarea de droguri de mare risc in Polonia, Romania, Cehia, Bulgaria, Lituania și Slovacia. "La data de 02.03.2023, procurorii Direcției de Investigare a Inf ...

- Veniturile de luna trecuta au reusit insa sa atinga a doua cea mai mare valoare inregistrata pentru o luna februarie, fiind de 402,0 miliarde dolari taiwanezi (13,18 miliarde USD), operatiunile revenind la normal in campusul Zhengzhou din China, un centru important de productie a telefoanelor iPhone,…

- ​Foxconn, cel mai mare producator mondial de electronice, iși va continua expansiunea in India și vrea sa construiasca o fabrica de 700 milioane dolari, unitate ce ar putea duce la crearea a 100.000 de locuri de munca. Ar urma sa produca pentru Apple, ca parte a strategiei companiei de a gasi alte țari…

- Compania austriaca Syn Trac GmbH va investi 400 de milioane de euro in construirea unei fabrici de tractoare in localitatea aradeana Ghioroc, a anunțat primarul comunei, Corneliu Popi-Morodan, citat de Ziare.com. Acesta spune ca documentele in vederea emiterii autorizației de construire sunt in lucru.„Compania…