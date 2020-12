Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 e in ușoara scadere in țara, dar ramane aproape de pragul de 2.000 de infectari noi pe zi in București. Managerul Institutului Marius Nasta, medicul Beatrice Mahler, a vorbit la Digi24 despre posibilele explicații ale acestui fenomen.

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 a scazut pentru a doua zi la rand Foto: Arhiva/ MApN Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a scazut azi, pentru a doua zi la rând, dar s-a mentinut la un nivel de peste 9.000 de infectari în 24 de ore, mai exact 9.272, rezultate din…

- Situația este ingrijoratoare in județul Sibiu, acolo unde rata de infectare cu noul coronavirus se apropie de 9. Incidența cazurilor de Covid-19 la 14 zile a ajuns, luni, in județul Sibiu, la 8,83 la mia de locuitori Județul Sibiu este primul din Romania la rata de infectare. Pe locul 2 se situeaza…

- Numarul cazurilor de coronavirus se menține in continuare crescut. Ultimul bilanț al epidemiei din Romania arata totuși ca rata de infectare din Capitala se afla in ușoara scadere. Rata de infectare in București este acum sub 5, mai exact de 4,99. Comparativ cu ziua precedenta, indicele arata o rata…

- Jumatate din Romania se afla in acest moment in scenariul roșu, cu peste 3 la mia de locuitori ca rata de infectare cu Covid-19. In patru județe rata de infectare a trecut de 6, iar in alte doua județe și in București s-a depașit rata de 5.

- Direcția de Sanatate Publica București a anunțat, joi, ca incidența cazurilor de COVID-19 in Capitala, pe ultimele 14 zile, a ajuns la 2,89. Potrivit DSP, incidența cazurilor in Bucureși, calculata dupa metoda stabilita zilele trecute de Guvern este de 2,89. Datele folosite in stabilirea indicelui sunt…

- Direcția de Sanatate Publica a Capitalei cere oficial tuturor spitalelor din București sa asigure circuite pentru internarea pacienților cu Covid-19 pozitivi. DSP București reamintește faptul ca unitațile sanitare din București se confrunta o lipsa a numarului de paturi pentru pacienți. „Urmarea situației…

- Un numar de 220 de persoane s-au infectat in doar 24 de ore cu noul coronavirus in Bucuresti, astfel ca primul loc in clasamentul zilnic al imbolnavirilor cu COVID-19 este ocupat de Capitala. Pe locul 2 este judetul Maramures cu 71 de infectari intr-o singura zi, iar pe locul 3 este Timis cu 61 de infectari.