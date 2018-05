De ce nu este bine să pornești aerul condiționat, imediat ce ai intrat în mașină Se pare ca o mașina parcata, la soare, undeva in aer liber, la o temperatura mai mare de 16 grade, prezinta un nivel de benzen, in interior, de 40 de ori mai mare decat limita acceptata. Atunci cand intri intr-o mașina care a stat cu geamurile inchise, te expui unei cantitați mari de benzen. Benzenul este toxic pentru organsim și, inhalat in cantitați mari, poate duce la imbolnavirea ficatului, a rinichilor și a oaselor. Instrucțiunile aerului condiționat, montat in mașina ta, spun ca inainte de a porni aerul condiționat, trebuie sa deschizi ferestrele timp de doua minute. … Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

