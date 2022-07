Stiri pe aceeasi tema

- Nadine locuiește in Franța de aproape un an de zile. Vedeta a vorbit acum intr-un interviu pentru Impact.ro despre viața ei, dar și care sunt motivele pentru care nu revine in Romania. Are chiar și o afacere de familie acolo. In luna august a anului trecut s-a aflat ca Nadine s-a mutat intr-un sat din…

- S-a aflat cine este vedeta din Romania care s-a operat in secret in Franța. Ce probleme de sanatate are, de fapt, și de ce a ales sa nu divulge faptul ca va suferi o intervenție chirurgicala grea in strainatate, vedeți in randurile de mai jos. Ce vedeta din Romania a suferit o intervenție chirurgicala…

- Rona Hartner, in varsta de 49 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, cu o cariera muzicala de succesc și pe plan internațional. Recent, aceasta a dezvaluit ce suma de bani cere pentru un concert amplu. „Pot cere 10.000 de euro pentru un concert amplu, cu desfașurari de trupe,…

- Noua strategie NATO poate fi sintetizata in urmatoarele cuvinte: sa ne provocam concurenții (strategici) la acțiuni ce ne ofera pretextul intervenției militare “preventive” oriunde in lume. Pentru SUA, aceasta “noua strategie” este… mai veche. Acum strategia SUA a devenit strategie oficiala a Alianței…

- Franta este mobilizata pentru protejarea frontierelor Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene, a declarat presedintele Emmanuel Macron, marti dupa-amiaza, inaintea vizitei in Romania, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Brigitte Pastrama a atras atenția cu apariția ei de la petrecerea revistei VIVA!, dar și cu dezvaluirea neașteptata, aceea ca divorțeaza de Florin Pastrama dupa 3 ani de casnicie. Intr-un interviu pentru Wowbiz, vedeta a explicat cum iși cheltuie banii, dar s-a și aflat cum și-a asigurat averea inainte…

- In urma cu doua zile, Anca Serea a plecat din Romania cu patru dintre copiii ei. Vedeta și Sarah, Noah, Ava și Moise au ajuns in Franța cu trenul, dar au avut parte de probleme din cauza transportului. Pe Instagram, mamica a povestit totul despre peripețiile prin care au trecut. „Buna dimineața, dragilor!…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, ca Romania nu este afectata in acest moment, dupa ce Gazprom a intrerupt furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia, informeaza AGERPRES . „Am avut o discutie, dupa ce am revenit in tara in aceasta dimineata, cu ministrul Energiei. Romania nu este afectata…