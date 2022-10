De ce nu vrea Delia să devină mamă. Artista are o căsnicie de 10 ani deja Delia a oferit o explicatie surprinzatoare cand „folowersii” au intrebat-o de ce nu are copii. Artista a raspuns ceva de genul ca specia umana s-a inmultit oricum prea mult pe Terra. Cantareața a marturisit ca ii place stilul ei de viața, libertatea de care se bucura fara responsabilitatea unui copil. E maritata de 10 ani […] The post De ce nu vrea Delia sa devina mama. Artista are o casnicie de 10 ani deja first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

