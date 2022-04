Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Marcel Boloș, admite ca a primit foarte multe critici la ordonanța privind instituțiile care vor gestiona cloud-ul guvernamental, dar este de parere ca ar fi vorba de o neințelegere. „Nu s-a pus niciodata problema ca operaționalizarea și utilizarea bazelor de date sa fie facuta…

- Șeful Centrului Național Cyberint al SRI despre cloud-ul guvernamental Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (20 aprilie, ora 8:30) - Apel matinal - Realizator: Ciprian Sasu si Daniela Petrican - Daniela Petrican: Continuam matinalul la Radio România Actualitați. Chiar daca…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) și Consiliul Superior al Magsitraturii (CSM) au explicat pentru HotNews.ro de ce nu considera necesara ori posibila utilizarea viitorului cloud-guvernamental, care va fi gestionat de SRI și STS. DNA invoca natura informațiilor sensibile gestionate, iar CSM susține…

- Zeci de instituții refuza sa faca parte din proiectul cloud-ului guvernamental care ar urma sa fie gestionat de Serviciul Roman de Informații (SRI). Guvernul a pregatit o ordonanța care reglementeaza modul de funcționare a cloud-ului guvernamental, documentul se afla in dezbatere publica, iar instituțiile…

- Autoritatea Electorala Permaneta (AEP), care gestioneaza sistemul IT Registrul Electoral cu datele a aproape 19 milioane de romani cu drept de vot, dar și registre cu secții de votare și datele a peste 100.000 de experți și operatori, iși menține decizia de a nu-și migra aceste siteme IT in viitorul…

- Guvernul actual dovedeste din nou ca nu are niciun fel de viziune si competente privind coordonarea si implementarea PNRR. Proiectarea si operationalizarea cloud-ului guvernamental este o piatra de moara pentru guvernul incompetentilor, care ignora cu buna stiinta opinia marilor companii de IT. Autoritatile…

- Romanii care vor sa sprijine populatia civila afectata de razboiul din Ucraina pot sa doneze online, prin Ghiseul.ro, fara a fi nevoie sa se autentifice in platforma, a anuntat Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES. Fii la…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative adoptate in ședința Guvernului Romaniei din 27 ianuarie 2022. I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public Guvernul a aprobat proiectul de act normativ inițiat de Autoritatea…