- Incepand de luni, pentru prima data dupa mai bine de 170 de ani, regele Charles deschide ușile Castelului Balmoral, resedinta de vara a familiei regale, pentru public si ofera tururi extinse.

- Un numar record de milionari ar urma sa paraseasca Regatul Unit in acest an, potrivit unor noi cercetari, alegerile generale din acest an fiind asteptate sa amplifice si mai mult acest exod, transmite news.ro , cu referire la CNBC.

- Alegatorii olandezi au inceput cele patru zile de votare in Uniunea Europeana, iar sondajele la iesirea de la urne sugereaza o cursa stransa intre o alianta de stanga-verzi si partidul populistului anti-islam Geert Wilders, transmite BBC, informeaza News.ro.

- Premierul britanic Rishi Sunak a prezentat luni scuze in mod oficial intr-un scandal al sangelui contaminat in Regatul Unit in anii '70 si '80 - soldat cu 3.000 de morti -, in urma unui raport coplesitor care acuza autoritatile de musamalizare, relateaza AFP, preluata de news.ro.„Vreau sa prezint scuze…

- Cererile regelui Charles in ceea ce priveste toaleta, viața secreta a lui Kate Middleton, o cearta in dormitorul regal si multe alte detalii din viata privata a familiei regale britanice au fost dezvaluite intr-o carte despre viața din spatele zidurilor palatului.

- Marea Britanie ia in considerare inlocuirea premierului Rishi Sunak și crearea unui guvern de uniune condus de liderul Camerei Comunelor in Parlament, Penny Mordaunt, dupa alegerile locale din 2 mai 2024. In cadrul alegerilor locale vor fi aleși peste 2.500 de consilieri, precum și primarul Londrei…

- In condițiile in care, in spațiul public, se zvonește ca problemele de sanatate cu care se confrunta Regele Charles ar fi mai grave decat transmite Palatul, se vorbește tot mai mult despre abdicare. Momentul in care William va primi coroana va marca o premiera in Regatul Unit, ceva ce nu s-a mai intamplat…