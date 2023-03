Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Consiliului National al Elevilor (CNE), Miruna Croitoru, spune ca exista o stigma asupra meseriilor invațate la liceele cu profil tehnologic, astfel ca numarul elevilor care se inscriu aici este mic.

- Cum ar trebui modelat invațamantul superior astazi, cand elevii apeleaza mai degraba la internet decat la profesori pentru a afla informații? Spre ce se indreapta invațamantul superior de la noi și din Europa ne-a explicat, intr-un interviu pentru Școala 9, Horia Onița, vicepreședinte al Uniunii Studenților…

- Copiii de gradinita si elevii vor intra in vacanta vineri, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca in banci pe 27 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta elevilor din perioada 20-26 februarie se aplica elevilor din cele mai multe judete ale tarii. Unii elevi…

- Cu toate ca autorii clasici din programa școlara de Limba și literatura romana nu mai sunt atractivi pentru elevi, manualele școlare fiind ramase cu secole in urma, nevoia de lectura nu a disparut. Elevii citesc, dar cu totul altceva și tot mai mult intr-un alt format.

- O școala din Romania a revoluționat cantina instituției, dupa ce copiii beneficiaza de meniul creat de un nutriționist. Preparatele pe care le au la dispoziție sunt doar in beneficiul sanatații lor, astfel ca parinții nu au motiv de ingrijorare. Mai mult, aceasta școala este singura din țara care a…

- Consiliul Național al Elevilor se opune vehement examenului de admitere la liceu, separat de Evaluarea Naționala despre care spune ca meditații private, nivel de stres ridicat și dificultate crescuta in alegerea filierei și liceului potrivit. Totodata, mai susține Consiliul Național al Elevilor, intr-un…

- Elevii se vor intoarce la școala incepand de maine, 9 ianuarie 2023, insa nu cu aceeași siguranța ca și pana acum. Copiii și cardele didactice vor trebui sa repsecte o serie de reguli noi din cauza epidemiei de gripa, pentru a reduce riscul de infecție. Iata ce a anunțat Ministerul Educației.

- Mai sunt doar cateva zile pana cand elevii din Romania se vor intoarce inapoi in banci, dupa vacanta de iarna, cea de-a doua vacanta a anului scolar 2022-2023. Cei mici vor mai avea intre 4 si 6 saptamani de cursuri pana la urmatoarea vacanta, cea de schi, in functie de judetul in care invata.Vacanta…