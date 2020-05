De ce nu vor cluburile din Liga 1 să "îngheţe" sezonul Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, ca va depune toate eforturile pentru ca actualul sezon din Liga 1 sa se reia in conditii de siguranta. Totodata, LPF a precizat ca nu se pune problema “inghetarii” sezonului din culpa LPF sau a celor 14 cluburi. Motivul este legat de bani. Bani pe care EAD.RO INTERACTIVE, detinatorul drepturilor tv, i-a platit in avans, si pe care vrea sa ii primeasca inapoi in cazul in care primul nostru esalon s-ar inchide definitiv din cauza pandemiei de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a emis azi un comunicat prin care anunța ca deținatorul drepturilor TV din Liga 1 va cere despagubiri daca sezonul actual, suspendat din cauza pandemiei de coronavirus. Gazeta Sporturilor a luat legatura cu reprezentații mai multor echipe din Liga 1 pentru a afla punctul…

- Detinatorul drepturilor de televizare a partidelor din Liga I, EAD.RO Interactive, a trimis o notificare la Liga Profesionista de Fotbal prin care avertizeaza ca în cazul în care campionatul intern de fotbal nu se va relua va solicita LPF si cluburilor returnarea sumelor platite în…

- Liga Profesionista de Fotbal a organizat azi o videoconferința cu mai mulți președinți ai cluburilor din Liga 1. A existat propunerea ca restul meciurilor sa fie jucate in Turcia. S-a discutat in primul rand despre planul pus pe hartie prezentat de GSP ieri, in care formațiile au spus unde se pot pregati,…

- Epidemia de coronavirus poate avea efecte fatale asupra existentei unor cluburi de fotbal, iar Liga Profesionista de Fotbal sare in ajutorul patronilor echipelor. In speranta de a opri disparitia unor formatii din Liga 1, Justin Stefan, secretarul general al LPF, a scris un anunt pe blogul sau, anunța…

- Federatia Spaniola de Fotbal intentioneaza sa ofere 500 de milioane de euro cluburilor din primele doua ligi care au dificultati financiare in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza Sport. Cluburile...

- Liga Profesionista de Fotbal din Romania si Stefan Stan, autorul imnului Ligii, "Romania, te iubesc ldquo;, au implicat mari sportivi, mari artisti si persoane publice intr o campanie de constientizare a pericolului reprezentat de infectia COVID 19.Dintre sportivi sau fosti sportivi, in clipul campaniei…

- FIFA le permite jucatorilor și cluburilor sa refuze convocarile pentru meciurile naționalelor din martie și aprilie din cauza pandamiei de coronavirus. In premiera, FIFA face o excepție de la regulament. Marți, UEFA va confirma nu doar suspendarea temporara a cupelor continentale, ci și amanarea barajelor…

- Din cauza pericolului reprezentat de coronavirus, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a covocat o celula de criza din care mai fac parte reprezentanți ai FRF și ai televiziunilor. In cateva zile, ar urma sa se decida un plan de masuri pentru situația in care epidemia de coronavirus se extinde in Romania.Celula…