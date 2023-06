Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum au crescut cu 9,7% in luna mai fata de anul precedent, in scadere de la 10,5% in aprilie, pentru prima data cand inflatia a coborat sub 10% in peste sase luni. O scadere a preturilor la energie electrica si alimente a contribuit la scaderea ratei inflatiei in luna mai, a spus Statistics…

- ”O parte din puterea inflatiei de baza [in Regatul Unit] reflecta efectele indirecte ale preturilor mai mari ale energiei. Dar reflecta si efecte de runda a doua, deoarece socurile externe pe care le-am vazut interactioneaza cu starea economiei interne. Pe masura ce inflatia generala scade, este putin…

- Liderii celor 7 țari ale Grupului G7 (Franța, SUA, Regatul Unit, Canada, Japonia, Italia și Germania) se intrunesc vineri, la Hiroshima, cu scopul de a decide o inasprire a tonului fața de Rusia, dupa 15 luni de agresiune contra Ucrainei, dar și pentru a adopta o poziție comuna in fața Chinei. Pe agenda…

- Comisia Europeana a majorat estimarea de crestere pentru economia Romaniei in acest an, de la 2,5% la 3,2%, potrivit prognozei de primavara. In 2024, cresterea economica a Romaniei este estimata la 3,5%, fiind de asemenea revizuita in crestere fata de prognoza de iarna (de 3%). Rata anuala a inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei in aprilie 2023 comparativ cu aprilie 2022 a fost de 11,2%. Rata anuala a inflatiei in perioada aprilie 2023 – aprilie 2022 a coborat la 11,2%, fata de 14,5% in martie si 15,5% in februarie, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Practic, putem spune…

- Ministrii Agriculturii din tarile G7 (Grupul celor sapte tari puternic industrializate) au condamnat duminica folosirea de catre Rusia a alimentelor „ca mijloc destabilizator si instrument de coercitie geopolitica” in timpul invaziei sale in Ucraina, transmite EFE. „Continuam sa condamnam in termenii…

