De ce nu va fi gata anul acesta drumul expres Craiova – Pitești Un tronson de circa 40 de kilometri din Drumul Expres Craiova – Pitești, poate cel mai important dintre tronsoane pentru ca care ar urma sa reprezinte o varianta ocolitoare pentru Slatina și Balș, a tot fost promis de autoritați ca va fi gata pana la finalul anului. Constructorul UMB iși luase angajamentul sa termine mai devreme, avand in spate un istoric de proiecte inaugurate mult inainte de termen, insa trei puncte critice de pe traseu au blocat deschiderea in acest an a primului tronson de drum expres din Romania. „Anul viitor, in primul semestru, se deschid primii 40 de km, care vor scoate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

