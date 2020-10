De ce nu trebuie să ţii telefonul mobil în dormitor. Toți românii fac această greșeală majoră Telefonul mobil a devenit un accesoriu la care oamenii nu renunța ușor, ba chiar mulți dintre ei il iau atunci cand merg la culcare, lucru care ii poate expune multor probleme de sanatate. Potrivit unor studii de specialitate, spațiul de odihna nu este compabilit cu telefonul mobil. Specialiștii recomanda sa nu mai ții telefonul mobil […] The post De ce nu trebuie sa tii telefonul mobil in dormitor. Toți romanii fac aceasta greșeala majora appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

