De ce NU trebuie să mai mănânci roșii cu castraveți. Combinația preferată de români vara, coșmarul medicilor! Specialistii ne recomanda sa renuntam la celebra salata de rosii cu castraveti deoarece acest preparat ne poate afecta organismul. Cele doua legume nu formeaza o combinatie tocmai perfecta pentru ca au un timp diferit de digestie. Ce se intampla in corpul tau daca mananci roșii in fiecare zi: beneficii și contraindicații Rosia va trece mai usor prin intestine doar dupa ce castravetele va fi digerat. Acest lucru duce la fermentarea alimentelor in stomac.Daca mananci salata de rosii cu castraveti te-ai putea confrunta cu balonare, gaze, dureri de stomac si dureri intestinale. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, cel puțin 6 grame din acești carbohidrați provin din fibre. Aceștia te pot ajuta in privința senzației de sațietate, susțin sanatatea inimii și promoveaza o digestie regulata.Rețete de salate cu conținut scazut de carbohidrațiRețetele sunt o nota finala perfecta pentru o masa bogata in…

- Șeful Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), Dan Cimpean, a comparat, joi, cu niște „ciuperci nucleare”, lupta nevazuta intre specialiștii in razboiul cibernetic din Ucraina, conform Agerpres.

- Pentru majoritatea turiștilor care ajung pe litoralul Marii Negre a devenit un obicei in a gusta din rapane, scoici, sau alte fructe de mare, dar avem o veste proasta pentru turiștii romani. Conform specialiștilor, Marea Neagra este contaminata, aceștia precizand și ce s-a descoperit in apa. Specialiștii…

- Se știe ca piața en gros din Dezmir este cea mai ieftina din zona. De multe ori comercianții de la noi cumpara de acolo și apoi revand marfa și in piețele turdene. Piața Agro Transilvania, situata la cațiva kilometri de Cluj-Napoca, in Dezmir, este deschisa, in luna iunie, zilnic, intre 05.00 și 18.00…

- Salata verde are reziduuri de pesticide, dar cele mai mari probleme sunt intalnite la plantele aromatice care sunt forțate sa creasca rapid. In mai multe laboratoare au fost depistate concentrații mari de plumb și e-coli la patrunjel. La fel se intampla in cazul roșiilor vandute in piețe și magazine:…

- Sezonul concediilor și al vacanțelor se apropie cu pași repezi, iar majoritatea romanilor și-au facut din timp rezervarile. Conform estimarilor tur-operatorilor, exista o noua destinație preferata de romani. Noua destinație de vacanța preferata de romani Specialiștii in turism spun ca numarul rezervarilor…

- In ultimii ani, susțin specialiștii, foarte mulți romani intampina probleme in casniciile pe care le au și ajung, inevitabil, la divorț. Astfel, mulți dintre ei apeleaza la ajutor pentru a evita o astfel de situație.

- Poate și ție ți s-a intamplat sa fierbi un ou tare și sa descoperi un inel verde in jurul galbenușului atunci cand ai taiat ouale. Bucatarii spun ca este perfect normal ca un inel gri-verzui sa apara in jurul galbenușului de ou fiert. Chiar daca nu arata foarte placut, acesta nu este daunator.De ce…