De ce nu trebuie să bem apă din sticlele de plastic. Riscurile la care ne expunem Pericolele substanțelor toxice din sticlele de plasticPe timp de vara, riscurile asociate cu apa din sticle de plastic se amplifica. Cand sticlele de plastic sunt expuse la temperaturi ridicate, cum ar fi lasate in soare, substanțele chimice din materialul plastic, inclusiv Bisfenol A (BPA), pot migra in apa. BPA este cunoscut pentru efectele sale toxice și este asociat cu riscuri crescute de cancer pe termen lung. „BPA este extrem de nociv și poate cauza simptome asemanatoare toxiinfecțiilor alimentare, cum ar fi greața, varsaturile și diareea. Pe termen lung, expunerea la aceasta substanța este… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

