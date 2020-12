Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care face parte din echipa de negociere a USR PLUS pentru formarea noului Guvern, afirma ca premierul si presedintele Camerei Deputatilor nu pot fi de la acelasi partid, intr-un ”parteneriat adevarat”. Fritz a mai precizat ca este nevoie de un guvern care…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, membru al echipei de negociere a USR pentru formarea noului guvern, spune ca, „intr-un parteneriat adevarat” PNL nu poate avea și funcția de premier, și pe cea de președinte al Camerei Deputaților. „Totuși, trebuie sa spun ca sunt doua funcții…

- Pe numele lui au fost depuse trei contestații, toate avand la baza aceeași idee: ca Fritz nu poate candida la funcția de primar, din cauza ca nu are domiciliul in Timișoara. In cadrul sedintei de marti de la Tribunalul Timis, unde s-au discutat cele trei contestatii privind validarea mandatului…

- "Am facut inca un test de Covid-19 astazi și a ieșit și el negativ. Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare. M-am incalțat deja pentru o plimbare la soare!Rog mult sa aveți grija de voi și de cei din jur. Purtați masca, aerisiți bine, fiți buni unii cu ceilalți la…

- Primarul proaspat ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a fost intrebat, la interviul “In fața ta”, de la Digi24, daca a fost chestionat despre o posibila candidatura, in viitor, pentru funcția de președinte al Romaniei. Acesta a spus ca nu exclude nimic.

- Frankfurter Allgemeine Zeitung: Pentru cartile de istorie: Cum a devenit un german primar in Romania. FAZ noteaza ca in 2003, cand s-a mutat in Timisoara, Dominic Samuel Fritz nu stia o boaba romaneste. Acum este primarul orasului. Cum a reusit? "Ati scris istorie", le-a strigat primarul nou ales sustinatorilor…

- Dominic Fritz a spus luni, la Digi24, ca alegerea sa in funcția de primar al Timișoarei „incheie definitiv tranziția post comunista in Timișoara și poate și in Romania”. El a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu PNL cu privire la colaborare, deoarece USR-PLUS mai are nevoie de un singur loc de consilier…