- Serban Copot si sotia sa Roxana traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 15 ani. Rodul iubirii lor s-a transformat in doi copii minunati, de care sunt nedespartiti. Iata ce gesturi de afectiune ii ofera zilnic prezentatorul partenerei sale de viata!

- Ela Craciun a inceput anul cu o transformare importanta astilului de viața. Dupa sarbatori, vedeta a dat startul unui program dedetoxifiere care a ajutat-o sa stea departe de tentația dulciurilor și sa scapede cinci kilograme. In paralel cu planul personalizat de detoxifiere, Ela mergela ore de pilates,…

- „De multe ori porcul este considerat o carne grasa, insa se face o confuzie intre grasimea globala (a carcasei) și conținutul de grasime al carnii. Grasimea porcului se gasește mai ales la periferie, sub piele, deci este ușor de degresat inainte sau dupa gatit. Citeste si Salata de boeuf.…

- Iuliana Tudor e pentru TVR cam cum este Esca pentru PRO TV. Figura și numele ei sunt asociate parca dintotdeauna cu televiziunea publica, iar in 20 de ani, nicio oferta n-a reușit s-o faca sa schimbe tabara. E, vorba Marijuanei, in hitul anului 1999, “cea mai fidela fata”. Prezentatoarea emisiunii “Vedeta…

- Oana Sarbu are 51 de ani, insa nu-și arata varsta. Secretul ei? Un stil de viața atent ales, de la care nu se abate, pastrarea distanței fața de persoanele care nu au o vibrație buna și... cristalele care o protejeaza de energii negative. Vedeta filmului “Liceenii” este o persoana pozitiva și pare ca…