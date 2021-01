Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cum a fost afectata fiica ei, dupa ce ea și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a marturisit cum s-a schimbat in familia lor.

- La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Oana și Marius au impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 6 ani. Cum a reacționat fiica Oanei Roman dupa separarea parinților ei? „O sa mint daca o sa spun ca a fost simplu. Sunt…

- Veste șoc in industria muzicala din Romania! Gabriel Cotabița a fost infectat cu noul coronavirus! Aela, una dintre cele 3 fiice ale artistului, a facut primele declarații la Antena Stars! Care este starea lui de sanatate? De unde a contactat virusul ucigaș?

- Bucurie mare in familia faimoasei actrițe din „Rebelde” care a existat pe toate ecranele din Romania, pe vremea cand telenovelele erau in mare voga și atrageau mii de telespectatori. Dolce Maria a nascut primul copil in mare secret. Ea a postat o fotografie cu fiica sa și a dezvalui numele micuței prințese…

- Mioara Neagu, sefa de la Urgente Fetesti, a fost rapusa de COVID pe 16 octombrie, iar o luna mai tarziu, fiica Mioarei, studenta la medicina, reclama ca in decizia privind pensia de urmas cauza decesului este o "boala obisnuita", transmite Antena 3.Andreea, fata Mioarei Neagu, doctorita care a pierdut…

- O declarație data de Ion Țiriac in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” a fost subiect de gluma intr-un numar de stand-up creat de Claudiu Teohari (38 de ani). Claudiu Teohari, cunoscut publicul din Romania drept „Teo”, a fost invitat special in cea mai recenta ediție a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”.…